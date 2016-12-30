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Воскресенье, 1 января 2017

Екатеринбург: -2°

$ 60,66 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017 € 63,81 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017
Brent 56,82$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 086₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.

Воскресенье, 1 января 2017

Екатеринбург: -2°

$ 60,66 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017 € 63,81 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017
Brent 56,82$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 086₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.
Новости Интервью Интеллекции Город года Афиша Реклама

Воскресенье, 1 января 2017

Екатеринбург: -2°

$ 60,66 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017 € 63,81 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017
Brent 56,82$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 086₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.
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