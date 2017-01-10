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Вторник, 10 января 2017

Екатеринбург: -36°

$ 59,90 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 10.01.2017 € 63,11 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 10.01.2017
Brent 54,84$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 086₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.

Вторник, 10 января 2017

Екатеринбург: -36°

$ 59,90 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 10.01.2017 € 63,11 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 10.01.2017
Brent 54,84$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 086₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.
Новости Интервью Интеллекции Город года Афиша Реклама

Вторник, 10 января 2017

Екатеринбург: -36°

$ 59,90 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 10.01.2017 € 63,11 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 10.01.2017
Brent 54,84$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 086₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.
Вчера в 09:50
В России вступили в силу новые штрафы за неуплату налогов
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