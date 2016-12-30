$ 60,66
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017€ 63,81
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017
Brent 56,82$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 68 086₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00%
По данным ЦБ РФ.
Воскресенье, 1 января 2017
Екатеринбург: -2°
$ 60,66
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017€ 63,81
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017
Brent 56,82$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 68 086₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
$ 60,66
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017€ 63,81
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 01.01.2017
Brent 56,82$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 68 086₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru