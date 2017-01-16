$ 59,61
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017€ 63,23
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017
Brent 55,36$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 68 080₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00%
По данным ЦБ РФ.
Понедельник, 16 января 2017
Екатеринбург: -20°
$ 59,61
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017€ 63,23
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017
Brent 55,36$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 68 080₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
$ 59,61
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017€ 63,23
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017
Brent 55,36$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 68 080₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru