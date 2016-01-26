$ 59,31
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 06.02.2017€ 63,82
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 06.02.2017
Brent 56,81$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 67 772₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00%
По данным ЦБ РФ.
Понедельник, 6 февраля 2017
Екатеринбург: -16°
$ 59,31
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 06.02.2017€ 63,82
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 06.02.2017
Brent 56,81$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 67 772₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
$ 59,31
Стоимость продажи доллара
Официальный курс ЦБ РФ на 06.02.2017€ 63,82
Стоимость продажи евро
Официальный курс ЦБ РФ на 06.02.2017
Brent 56,81$
Стоимость барреля нефти, в долларах.
По данным Finam.ruКвартиры 67 772₽
Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга.
Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru