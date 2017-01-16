«Голова у руководителя должна крутиться во все стороны», — отельер Сергей Дерендяев о потере главного канала продаж

Управляющий отелем «Эмеральд» рассказал, как по недальновидности лишился основного канала привлечения клиентов и как извлёк из этого уроки и пользу.