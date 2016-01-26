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Суббота, 4 февраля 2017

Екатеринбург: -18°

$ 59,31 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 04.02.2017 € 63,82 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 04.02.2017
Brent 56,81$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 67 772₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.

Суббота, 4 февраля 2017

Екатеринбург: -18°

$ 59,31 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 04.02.2017 € 63,82 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 04.02.2017
Brent 56,81$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 67 772₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.
Новости Интервью Интеллекции Афиша Энциклопедия Реклама

Суббота, 4 февраля 2017

Екатеринбург: -18°

$ 59,31 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 04.02.2017 € 63,82 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 04.02.2017
Brent 56,81$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 67 772₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.
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