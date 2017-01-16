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Понедельник, 16 января 2017

Екатеринбург: -20°

$ 59,61 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017 € 63,23 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017
Brent 55,36$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 080₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.

Понедельник, 16 января 2017

Екатеринбург: -20°

$ 59,61 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017 € 63,23 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017
Brent 55,36$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 080₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.
Новости Интервью Интеллекции Город года Афиша Реклама

Понедельник, 16 января 2017

Екатеринбург: -20°

$ 59,61 Стоимость продажи доллара Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017 € 63,23 Стоимость продажи евро Официальный курс ЦБ РФ на 16.01.2017
Brent 55,36$ Стоимость барреля нефти, в долларах. По данным Finam.ru Квартиры 68 080₽ Средняя стоимость одного квадратного метра на вторичном жилом рынке Екатеринбурга. Данные: Уральская палата недвижимости / upn.ru
Ключевая ставка: 10,00% По данным ЦБ РФ.
Сегодня в 18:01
​«Независимость» закрыла салон Ford в Екатеринбурге
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